Nothing Phone (3a) Pro da 256 GB è in sconto su Amazon per un periodo limitato

Tra le offerte di oggi, Amazon ci propone Nothing Phone (3a) Pro da 256 GB a 419 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni (466,88 €) e il prezzo consigliato (479 €). L'offerta è valida per un periodo di tempo limitato; se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon , mentre la consegna è prevista entro il giorno successivo all'acquisto, salvo particolari variazioni. Inoltre, se richiesto entro 14 giorni dalla consegna, potete restituirlo tranquillamente. Vediamo meglio le sue caratteristiche.

Le caratteristiche del Nothing Phone (3a) Pro

In questo caso è in offerta lo smartphone di colore grigio da 12 + 256 GB. Il nuoso sistema di fotocamera integra il sensore Sony OIS da 50 MP con un teleobiettivo periscopico migliorato. La fotocamera anteriore da 50 MP ha il supporto video a 4K.

Il dispositivo presenta anche un nuovo pulsante sul lato: quest'ultimo permette di catturare una schermata con un singolo tocco, ma con una pressione prolungata è possibile salvare la propria voce rapidamente, quindi memorizzare eventuali idee e ispirazioni, mentre l'IA genera suggerimenti o vi aiuta con azioni personalizzate (Essential Key).

Le caratteristiche della fotocamera nel Nothing Phone (3a) Pro

Per quanto concerne il comparto puramente tecnico, troviamo una batteria da 5000 mAh con ricarica in pochi minuti a 50W. Il display AMOLED da 6,77" FHD+ offre una gamma di 1,07 miliardi di colori e una frequenza di aggiornamento adattiva per ridurre il consumo di energia a 120 Hz. Fateci sapere cosa ne pensate. Nel frattempo, vi lasciamo alla nostra recensione.