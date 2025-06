PlayStation Plus potrebbe presto ricevere un classico Legacy of Kain da PS2, gratis per gli abbonati

Guardando le recenti classificazioni di videogiochi viene da pensare che ci sia un vecchi classico Legacy of Kain di Crystal Dynamics dell'epoca PS2 in arrivo su PS4 e PS5, forse da lanciare all'interno del catalogo dei classici di PlayStation Plus Premium.

Tra i titoli registrati di recente presso la rating board di Taiwan troviamo infatti Legacy of Kain: Defiance, che è stato classificato nei giorni scorsi su PS4 e PS5, cosa che fa pensare a un suo prossimo arrivo nel catalogo dei classici dedicato agli abbonati al massimo livello di sottoscrizione in PlayStation Plus.

A quanto pare non sarebbe previsto nella mandata di titoli di questo mese a questo punto, ma potrebbe far parte delle aggiunte previste per il mese di luglio per gli abbonati a Premium, in attesa di eventuali conferme sulla questione.