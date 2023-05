GTA 6 deve essere 'qualcosa di mai visto prima' ma anche familiare, dice il CEO di Take-Two

GTA 6 non è ancora stato mostrato, ma continua a essere uno degli argomenti più interessanti per molti videogiocatori. Questo significa anche che le aspettative sono veramente alte. Gli sviluppatori lo sanno bene e Strauss Zelnick, il CEO di Take-Two Interactive - compagnia madre di Rockstar Games -, ha affermato che il gioco dovrà essere "qualcosa di mai visto prima".

Durante una recente apparizione al podcast Good Time Show, Zelnick è stato interrogato su GTA 6. Secondo l'amministratore delegato, è difficile creare qualcosa di nuovo ed entusiasmante e allo stesso tempo garantire che il gioco risulti abbastanza familiare per i fan storici.

"Nel settore dell'intrattenimento... adottiamo i nostri successi come se facessero parte di noi, della nostra famiglia, abbiamo una grande affinità con loro e la prendiamo sul personale se gli autori fanno qualche esperimento, come se non fosse giusto che i creatori facciano una scelta che non è coerente con il modo in cui pensiamo che questi giochi di successo debbano essere sviluppati", ha detto Zelnick.

L'amministratore delegato fa notare che Rockstar affronta queste sfide ogni volta che esce una nuova versione di Grand Theft Auto. Se da un lato "deve essere qualcosa di mai visto prima", Zelnick ha anche detto che deve essere ancora simile alla serie che i fan hanno imparato a conoscere e amare.

"Credo che questa sia una sfida che i ragazzi di Rockstar affrontano ogni volta che c'è una nuova iterazione di Grand Theft Auto", ha detto Zelnick. "Deve essere qualcosa di mai visto prima, da un lato, e dall'altro deve riflettere la sensazione che abbiamo di Grand Theft Auto, e questa è una grande sfida per il team. La risposta di Rockstar è: cercate la perfezione, non cercate altro che la perfezione e ci arriveremo".

In precedenza, il possibile periodo di uscita è stato svelato da Take-Two.