Payday 3: video di gameplay trafugato spunta online, mostrando il gioco in azione

Un video di gameplay di Payday 3 della durata di circa venti minuti è stato trafugato, forse durante i recenti test riservati a stampa o più probabilmente da una versione molto precedente del gioco, ed è finito online, venendo immancabilmente rilanciato sui social.

Come ricorderete, alcuni giorni fa abbiamo provato Payday 3 ma ciò che abbiamo visto si discosta qualitativamente dal filmato emerso da questo leak, a quanto pare proveniente da uno youtuber vietnamita che ha avuto accesso a una vecchia build.

Il video mostra alcune situazioni tradizionali per la serie, con i membri della squadra che si introducono in una banca cercando dapprima di agire in modalità stealth, poi affrontando a viso aperto le guardie e le forze di polizia giunte sul posto per assicurarsi una via di fuga.