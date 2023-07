A luglio 2023 escono molti (troppi?) giochi: l'estate non era il momento del backlog?

Luglio 2023 è iniziato e molti di noi stanno ancora faticando per portare avanti giochi come Final Fantasy 16, Diablo 4 e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Di norma l'estate è il momento perfetto per tirare un po' il fiato, smaltire il backlog e nel migliore dei casi recuperare qualche gioco dei mesi precedenti, in attesa della calca autunnale. Onestamente, però, pare che anche questo mese sarà denso di uscite molto interessanti e ne siamo quasi dispiaciuti.

Ovviamente tutto il discorso è in potenza, visto che fino a quando non saranno pubblicati non sappiamo se i giochi che andremo a citare saranno di qualità, ma le premesse sembrano interessanti e siamo certi che molti non vedano l'ora di mettere le mani sopra a buona parte di questi titoli.