Breaking Bad: un prototipo di gioco open world in Unreal Engine 5 mostrato in video

Breaking Bad è considerato un capolavoro nell'ambito delle serie TV ma non ha mai ricevuto un adattamento videoludico, per motivi anche piuttosto ovvi, ma questo rende particolarmente interessante vedere questo particolare prototipo di videogioco open world in Unreal Engine 5, basato sulla celebre serie di Vince Gilligan.

Il canale YouTube TeaserPlay ha recentemente condiviso un video che mostra una sorta di progetto che potrebbe trasformarsi in un gioco open world di Breaking Bad, anche se al momento si tratta soltanto di una prova tecnica su Unreal Engine 5.

L'idea va avanti da vari mesi e si è alquanto evoluta, portando a un'elaborazione interessante della celebre serie TV in forma di videogioco. Non ha propriamente la struttura ludica ben costruita, ma nel video vediamo alcune fasi della costruzione di questa sorta di demo tecnica.

In questo possiamo notare la potenza del sistema MetaHuman che consente di costruire modelli 3D estremamente realistici per i personaggi, oltre all'uso di varie altre tecnologie proprie della versione 5.2 di Unreal Engine, come gli aggiornamenti applicati a Lumen, Nanite e altri.

In tutto questo, emerge una costruzione piuttosto convincente di Walter White e Jesse Pinkman, oltre che dell'iconico furgone utilizzato per "cucinare" nelle prime stagioni della serie TV. Oltre a tutto questo, però, risulta particolarmente notevole il modo in cui il progetto riesce a catturare e riprodurre l'atmosfera caratteristica della serie, anche attraverso una buona ricostruzione della fotografia tipica.