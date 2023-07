Dead by Daylight, Nicolas Cage ha una data di uscita e un trailer completo

Dead by Daylight ha presentato il trailer completo per il personaggio di Nicolas Cage, rivelando anche la data di uscita del capitolo che vedrà protagonista il celebre attore: il debutto è fissato al prossimo 25 luglio.

Come ricorderete, Nicolas Cage ha presentato il suo personaggio in Dead by Daylight al Summer Game Fest 2023, rivelando che si tratta di un sopravvissuto e non di uno dei killer, come qualcuno aveva immaginato ai tempi del clamoroso reveal.