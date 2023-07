Lighthouse Games: grosso investimento da Tencent per il team del fondatore di Playground Games

Lighthouse Games è il nuovo team fondato da Gavin Raeburn, ovvero uno dei fondatori di Playground Games, cosa che automaticamente lo rende uno studio da tenere d'occhio e ancora di più ora che ha ottenuto un grosso investimento da Tencent.

Il colosso cinese ha deciso di investire nella nuova etichetta attraverso un sostegno che è stato definito in grado di cambiare i giochi, in tutti i sensi. Non è ancora nota l'entità precisa di questo investimento, ma sembra che si tratti di una cifra importante per il nuovo studio con base a Leamington Spa.

"L'investimento è finanziario, e noi manterremo il controllo sul nostro gioco e sul destino dello studio, anche se puntiamo a rafforzare i nostri collegamenti con Tencent", ha riferito Raburn a GamesIndustry.biz. "Il nostro obiettivo è di diventare i migliori in quello che facciamo e l'investimento di Tencent, oltre al loro supporto continuativo, può consentirci di raggiungere questo risultato".

Dalle parole di Raeburn si evince che il supporto economico da parte del colosso cinese sia veramente importante, ma tiene anche a specificare che questo non determina una perdita di indipendenza per il team, anzi dovrebbe garantire una maggiore libertà creativa, a quanto pare.