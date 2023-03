Lighthouse Games: apre il nuovo studio AAA del co-fondatore di Playground Games

Gavin Raeburn, il co-fondatore di Playground Games, ha aperto Lighthouse Games, un nuovo studio inglese che si occuperà dello sviluppo di giochi tripla A.

Gli uffici della compagnia sono situati a Leamington Spa, la stessa città dove si trova anche Playground Games nonché Maverick Games, lo studio fondato da Mike Brown, il creative director di Forza Horizon 5.

Il team di Lighthouse Games, al momento composto da una trentina di ex-sviluppatori di Playground Games e altri veterani del settore, sta realizzando un gioco tripla A basato su una nuova IP. Non è stato specificato di quale genere, ma possiamo suppore che si tratterà di un racing game, visto il curriculum di Raeburn.

"Sono lieto che 30 ex colleghi e altri pesi massimi del settore abbiano scelto di unirsi a me a Lighthouse", ha detto Raeburn. "Con Horizon, Playground e io abbiamo creato uno dei franchise Xbox di maggior successo di tutti i tempi. Abbiamo ottenuto un notevole successo commerciale anno dopo anno, ottenendo un incredibile riscontro dalla critica, dopo il successo del mio periodo in Codemasters alla guida di Dirt, Grid e F1. Quel DNA è ora in Lighthouse e con esso intendiamo costruire qualcosa di veramente speciale utilizzando tutta la nostra esperienza per creare un nuovo franchise in grado di definire un genere".

Raeburn ha co-fondato Playground Games con Trevor Williams e Ralph Fulton nel 2010 e ha diretto il primo Forza Horizon. Successivamente ha lasciato Playground nel gennaio 2022 con Williams che ha preso il suo ruolo come direttore dello studio.