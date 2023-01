Playground Games: il creative director di Forza Horizon lascia e fonda lo studio AAA Maverick Games

Mike Brown, il creative director di Forza Horizon 5, ha lasciato Playground Games e Xbox assieme ad alti sviluppatori veterani per fondare Maverick Games, un nuovo studio tripla A. Il primo progetto è già in cantiere e si tratta di un "gioco premium open world per PC e console".

Maveric Games sarà guidata da Mike Brown in qualità di creative director e capo dello studio. A lui si uniscono altri veterani di Playground Games, Sumo Digital ed Electronic Arts. Tra questi vengono menzionati Hainder Sangha, che riveste il ruolo di COO (in precedenza co-studio head di Sumo Digital Leamington) e Elly Marshall come UX/UI director (in precedenza lavorava per EA). Da Playground Games arrivano Tom Butcher in qualità di executive producer, Matt Craven come CTO, Gareth Harwood come content director, Fraser Strachan come audio director e Ben Rose sarà l'art director.

Maverick Games ha sede a Lemington Spa, nel Regno Unito, ed è stato fondato con l'obiettivo di creare uno studio indipendente e con spirito pionieristico, con priorità a creatività e innovazione.

"Il nostro obiettivo è che Maverick Games sia uno studio che la gente adorerà", ha dichiarato Mike Brown. "Per i giocatori, sappiate che siamo già al lavoro su un entusiasmante titolo di altissima qualità, e per gli sviluppatori, stiamo costruendo una casa in cui tutti sono incoraggiati a correre dei rischi, essere curiosi, essere creativi, essere innovativi, essere se stessi e soprattutto, anticonformisti.

Maverick Games

Dal comunicato stampa apprendiamo che Maverick Studio ha ottenuto un "finanziamento iniziale significativo" e sta già lavorando attivamente al suo primo gioco, di cui purtroppo non sono stati svelati ulteriori dettagli, oltre al fatto che si tratta di un open world per PC e console come detto in apertura. Lo studio sta reclutando nuovo personale in tutte le discipline.

A questo indirizzo trovate il sito ufficiale di Maverick Games, mentre qui il profilo Twitter.