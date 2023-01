Il 90% dei giochi venduti nel 2022 in UK sono digitali, supporti fisici ai minimi termini

In base ai dati diffusi da Digital Entertainment and Retail Association (ERA), è emerso che quasi il 90% dei giochi venduti nel 2022 nel mercato del Regno Unito sono in formato digitale, rendendo dunque minima la parte di giochi venduti in formato fisico standard.

Per la precisione, si parla dell'89,5% di giochi venduti in digitale e del restante 10,5% che riguarda i giochi fisici, a dimostrazione di come il mercato videoludico si stia spostando a grandi passi verso una maggioranza schiacciante del digitale. Tuttavia, bisogna anche rilevare come questi dati riguardino tutto il mercato videoludico, compreso quello mobile dove ovviamente non è nemmeno previsto il formato fisico.

Il 30% delle vendite rilevate da ERA riguarda il mercato mobile, che è esclusivamente digitale e questo influisce ovviamente sulla grande maggioranza rilevata per quanto riguarda i giochi digitali, ma la tendenza è ormai consolidata da tempo anche per quanto riguarda il mercato console e PC.

I dati di vendita degli store digitali non vengono resi noti in maniera pubblica, dunque quelle di ERA sono stime di vendita calcolate in base a quanto riportato dalla compagnia Omdia, che per la BBC rappresentando il "benchmark dell'industria", dunque dovrebbero essere attendibili.

Per il resto, abbiamo visto che FIFA 23 è il gioco più venduto del 2022 in UK, mentre l'ultima classifica settimana ha visto God of War Ragnarok saldo in vetta.