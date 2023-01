FIFA 23 è il gioco più venduto del 2022 in UK, Nintendo Switch batte PS5 e Xbox

Arriva il resoconto completo sul mercato videoludico del Regno Unito nel 2022, dopo un primo "teaser" da parte di Christopher Dring, con i dati che confermano FIFA 23 come gioco più venduto dell'anno e Nintendo Switch come console più venduta.

Avevamo già visto che Nintendo Switch era riuscita a conquistare la vetta della classifica delle console più vendute nel Regno Unito per l'anno 2022, ma ora c'è un quadro più definito anche per quanto riguarda il software. Si è trattato, peraltro, di un anno piuttosto al di sotto delle performance precedenti: le vendite software sono scese del 6%, sebbene quelle di nuovi giochi siano aumentate del 20%, mentre la vendita di console è crollata dal 29%, calo che ha coinvolto tutte le piattaforme sul mercato.

34,2 milioni di copie di videogiochi sono stati venduti nel 2022 nel Regno Unito secondo i dati GSD, che dovrebbe tracciare sia le copie fisiche che quelle digitali. Nonostante il calo generalizzato, i nuovi giochi dei franchise di maggior calibro hanno tutti visto un incremento nelle vendite rispetto all'anno precedente: FIFA 23 è salito del 4%, Call of Duty: Modern Warfare 2 ha fatto registrare il 67% in più rispetto a Vanguard e anche Pokémon Scarlatto e Violetto ha visto un incremento del 36% in più rispetto a Diamante Lucente e Perla Splendente.

Questa è la classifica software del 2022:

FIFA 23 Call of Duty: Modern Warfare 2 LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker Elden Ring Gran Theft Auto 5 God of War Ragnarok FIFA 22 Horizon Forbidden West Red Dead Redemption 2 Nintendo Switch Sports

Sul fronte hardware, secondo i dati GfK sono state vendute 2 milioni di unità nel Regno Unito durante il 2022, con un calo del 29% rispetto all'anno precedente. Nintendo Switch risulta essere la console più venduta, con PS5 a seguire e Xbox Series X|S in terza posizione.

Tutte le console hanno subito un calo nelle vendite rispetto all'anno precedente: del 27,5% in meno per Nintendo Switch, il 33% in meno per PS5 e il 15% in meno per Xbox Series X|S, che sembra aver dunque subito il calo meno consistente. In ogni caso, tutte le console sono giunte piuttosto vicine in termini di risultati complessivi, con meno di 60.000 unità di differenza fra le concorrenti, in base a quanto riferito da GamesIndustry.biz.