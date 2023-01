Epic Games Store: giochi gratis del 5 gennaio 2023 disponibili, link per il download

I giochi gratis dell'Epic Games Store del 5 gennaio 2023 da ora sono disponibili per il download. Questa settimana riceverete in regalo Kerbal Space Program e Shadow Tactics: Aiko's Choice.

Potrete riscattare i giochi gratis dell'Epic Games Store del 5 gennaio 2023 dalle loro pagine dedicate. Da qui potrete raggiungere quella di Kerbal Space Program e da qui quella di Shadow Tactics: Aiko's Choice.

In alternativa, potete avviare il launcher di Epic Games e accedere allo store direttamente da lì. Avete tempo fino alle 16:59 di giovedì prossimo, ovvero il 12 gennaio 2023, per riscattare i giochi. Una volta fatto, questi verranno aggiunti alla vostra libreria per sempre, senza nessuna limitazione di sorta, proprio come se li aveste acquistati.

Kerbal Space Program è un simulatore dove guideremo il programma spaziale della buffa razza aliena dei Kerbal. Ciò ci darà modo di sbizzarrirci con una vasta gamma di parti per costruire la navicella spaziale dei nostri sogni. Se volete saperne di più ecco la nostra recensione di Kerbal Space Program.

"In Kerbal Space Program dovrai prendere il controllo del programma spaziale della razza aliena dei kerbal. Potrai utilizzare una vasta gamma di parti per costruire navi spaziali perfettamente funzionanti che prenderanno il volo (o si schianteranno) secondo accurati modelli di aerodinamica e moto orbitale. Lancia il tuo equipaggio di kerbal in orbita e oltre (cercando di mantenerli in vita), esplora le lune e i pianeti del sistema solare Kerbol, costruisci basi e stazioni spaziali per espandere il raggio d'azione delle tue spedizioni."

"Kerbal Space Program offre tre modalità di gioco. In modalità Scienza devi eseguire esperimenti scientifici per sbloccare nuove tecnologie e ampliare le conoscenze di tutta la kerbalità. In modalità Carriera devi gestire tutti gli aspetti del tuo programma spaziale, tra cui la costruzione, la strategia, i finanziamenti, l'espansione delle strutture e tanto altro. In modalità Sandbox puoi costruire liberamente tutte le navi spaziali che ti vengono in mente, con tutte le parti e le tecnologie disponibili fin dall'inizio."

Kerbal Space Program

Shadow Tactics - Aiko's Choice è invece un DLC standalone, ovvero può essere giocato come un titolo a sé stante dal gioco base. In questa nuova avventura a base di meccaniche stealth e ambientato nel periodo Edo prenderemo il controllo della kunoichi Aiko in tre nuove missioni principali.

"Aiko's Choice è una nuova espansione indipendente dell'amatissimo gioco stealth tattico Shadow Tactics: Blades of the Shogun, ambientato nel Giappone del periodo Edo."

"Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Aiko's Choice ruota attorno a una delle protagoniste del gioco principale: l'abile kunoichi Aiko, regina della mimetizzazione capace di distrarre i nemici con i suoi travestimenti da geisha."

"Sebbene Aiko fosse convinta di essersi lasciata la sua vita passata alle spalle, Lady Chiyo, una donna astuta a capo delle spie e vecchia maestra di Aiko, riemerge dalle tenebre per sfidarla. E così, insieme ai suoi pericolosi compagni, Aiko parte alla caccia dei fantasmi del proprio passato..."

Che ne pensate, siete soddisfatti dei regali dell'Epic Games Store del 5 gennaio 2023? Fatecelo sapere nei commenti.