CES 2023: Lenovo presenta i nuovi notebook Legion Pro e i desktop Legion Tower

Lenovo ha presentato al CES 2023 i nuovi notebook Legion Pro, i portatili da gaming più potenti al mondo, e i desktop Legion Tower: una linea di dispositivi dalle prestazioni ottimizzate grazie all'intelligenza artificiale del chip Lenovo LA AI. "Lenovo AI Engine+, alimentato dal chip Lenovo LA AI, implementa un algoritmo software di machine learning per ottimizzare le prestazioni del sistema", si legge nel comunicato stampa. "Il chip utilizza l'apprendimento automatico del software, distribuito tramite Lenovo Vantage, per aiutare a monitorare gli FPS in-game e regolarsi dinamicamente per ottenere le massime prestazioni." "Offrendo un TDP superiore fino al 15%, questa combinazione di chip e software di apprendimento automatico consente ai laptop della serie Legion Pro di offrire prestazioni più elevate rispetto alle generazioni precedenti. I laptop Lenovo Legion Pro 7i e Lenovo Legion Pro 5 e 5i sono inoltre dotati di Tobii Horizon, un sensore gearless di rilevamento dei movimenti della testa che offre ai giocatori un ulteriore livello di immersione quando giocano ai loro giochi preferiti, oltre al software Tobii Aware." "Sul fronte dei PC desktop, la nuova generazione di tower Lenovo Legion si colloca all'apice della potenza e delle prestazioni, con i nuovissimi Lenovo Legion Tower 7i (34L, 8) e Lenovo Legion Tower 5i (26L, 8) con processori desktop Intel Core fino alla tredicesima generazione e le più recenti GPU NVIDIA GeForce RTX." "Il nuovo Lenovo Legion Tower 5 (26L, 8) presenta un processore fino a AMD Ryzen 9 e AMD Radeon serie RX 7000 o le più recenti GPU NVIDIA GeForce RTX. A completare la famiglia, i nuovi monitor di Lenovo Legion includono i nuovi display Lenovo Legion Y27f-30 FHD da 27 pollici e Lenovo Legion Y27qf-30 QHD da 27 pollici progettati per soddisfare le esigenze dei giocatori e dei creatori di contenuti." "Lenovo Legion apre una nuova era nelle massime prestazioni per il gaming, sfruttando l'intelligenza artificiale e chip di apprendimento automatico per spingere i framerate ancora più in alto, offrendo ai giocatori il massimo vantaggio", ha affermato Ouyang Jun, Vice President e General Manager Consumer Business Segment, Intelligent Devices Group. "I nuovissimi dispositivi Legion di Lenovo stabiliscono un nuovo standard in termini di gioco più intelligente e ad alto rendimento."

Lenovo Legion Pro 7i e Lenovo Legion Pro 7 Lenovo Legion Pro 7 Lenovo Legion Pro 7i e Lenovo Legion Pro 7 sono caratterizzati da un display da 16 pollici PureSight, con risoluzione 2560 x 1600 pixel, rapporto d'aspetto da 16:10 e frequenza di aggiornamento variabile fino a 240 Hz. La componentistica include un processore AMD Ryzen serie 7000 e una GPU NVIDIA RTX serie 4000. "La tastiera Lenovo Legion TrueStrike consente di sfruttare a pieno tutta questa potenza, illuminata da Lenovo Legion Spectrum RGB personalizzabile per ogni tasto", recita il comunicato stampa, mentre la dissipazione è affidata al metallo liquido e alla tecnologia ColdFront 5.0, con Hybrid Thermals a doppia camera di vapore. "Il chip Lenovo LA AI che alimenta Lenovo AI Engine+ spinge le prestazioni ancora più in là, massimizzando i frame al secondo per un'esperienza di gioco incredibile." "Per chi è in viaggio, si può contare sulla batteria Super Rapid Charge che porta fino a 99,99 Wh, la batteria più grande consentita su un aereo, e la ricarica rapida che mantiene viva la sessione di gioco in corso. Il tutto all'interno di un telaio interamente in metallo, disponibile nella colorazione Onyx Grey."

Lenovo Legion Pro 5i e Lenovo Legion Pro 5 Lenovo Legion Pro 5 Lenovo Legion Pro 5i e Lenovo Legion Pro 5 vantano anch'essi un display da 16 pollici PureSight, con rapporto d'aspetto da 16:10, risoluzione WQXGA e frequenza di aggiornamento variabile fino a 240 Hz. Il processore può essere un Intel Core di tredicesima generazione o un AMD Ryzen serie 7000, mentre la grafica è affidata a una NVIDIA RTX serie 4000. Il sistema di dissipazione ColdFront 5.0 assicura prestazioni termiche eccellenti in qualsiasi situazione, grazie alla doppia ventola e ad alcune soluzioni ibride per spostare una maggior quantità di aria. Inoltre "il chip Lenovo LA AI monitora il carico di CPU e GPU per regolare dinamicamente la gestione del calore e ottenere prestazioni ancora maggiori." "Per un aspetto più elegante, la tastiera TrueStrike è disponibile anche con retroilluminazione bianca. Lenovo Legion Pro 5 è dotato di una batteria Super Rapid Charge Pro da 80 Wh per massime sessioni di computing in stanza o in viaggio. L'intero equipaggiamento è alloggiato in un telaio superiore in metallo e un telaio inferiore in polimero disponibile in Onyx Grey o Abyss Blue."

Lenovo Legion Tower 7i Lenovo Tower 7i "Per coloro che desiderano equipaggiare la postazione domestica, la nuova generazione di Lenovo Legion Tower 7i da 34 litri domina lo skyline di gioco con i più recenti processori Intel Core di tredicesima generazione, conferendo alla macchina oltre le prestazioni la potenza per fare tutto." "A dare vita ai mondi virtuali ci sono le più recenti GPU NVIDIA GeForce RTX che offrono framerate al top della gamma, latenza ultra-bassa e ray tracing che consentono a giocatori e creatori di sperimentare nuovi modi rivoluzionari di giocare, riprodurre in streaming e creare. Con possibilità di configurazione fino a 64 GB di RAM DDR5 da 5600 Mhz per stendere la concorrenza, le prestazioni di gioco sono più scattanti anche sotto intensi carichi in multitasking." "La potenza erogata da questi processori è spinta all'estremo, grazie al dissipatore di calore VRM più grande, fino a sei ventole ARGB potenti ma silenziose, cornice frontale che amplifica il flusso d'aria con motivo 3D e sistema di raffreddamento a liquido opzionale che si aggiunge a un leggendario 260 W TDP." "Queste straordinarie prestazioni grafiche sono completate dai nuovissimi effetti di illuminazione Lenovo Legion 12-ARGB completamente personalizzabili su tutto il display attraverso il pannello laterale in vetro temperato che spinge i giocatori alla vittoria, con un massimo di 6 TB (3 SSD da 2 TB) che può memorizzare localmente oltre 1000 titoli AAA, posizionati sopra un alimentatore da 1200 W che alimenta l'intero impianto."