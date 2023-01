Xbox Series X: bundle con Forza Horizon 5 Premium Edition annunciato da Microsoft

Microsoft a sorpresa oggi ha annunciato un bundle di Xbox Series X che include e Forza Horizon 5 Premium Edition che verrà lanciato in tutto il mondo al prezzo di 559 euro. Il lancio in USA, Canada e diversi paesi asiatici avverrà già entro questa settimana, mentre in Europa, America Latina e altre regioni il lancio è previsto entro la fine di gennaio 2023.

Per quanto riguarda i contenuti troviamo un modello standard di Xbox Series X, corredato da controller Xbox e cavo HDMI 2.1, e una copia di Forza Horizon 5 Premium Edition, che include:

Il gioco base.

L'espansione Forza Horizon 5: Hot Wheels .

. L' espansione due di Forza Horizon 5 in uscita nel 2023.

di Forza Horizon 5 in uscita nel 2023. Il Pass Auto di Forza Horizon 5 con 42 vetture aggiuntive.

di Forza Horizon 5 con 42 vetture aggiuntive. Pacchetto di benvenuto , con 5 auto speciali, una casa del giocatore, 1 voucher per acquistare una qualsiasi auto disponibile dall'autosalone del gioco e 3 voucher per l'acquisto di qualsiasi capo di abbigliamento comune o raro.

, con 5 auto speciali, una casa del giocatore, 1 voucher per acquistare una qualsiasi auto disponibile dall'autosalone del gioco e 3 voucher per l'acquisto di qualsiasi capo di abbigliamento comune o raro. Abbonamento VIP di Forza Horizon 5 con varie ricompense. Include 3 auto esclusive in Edizione Forza, la corona da VIP, oggetti decorativi, emote, clacson, una casa del giocatore gratuita, il doppio di crediti come ricompensa di gara, un giro settimanale bonus della Super ruota della fortuna e tanto altro ancora.

Si tratta del primo bundle di Xbox Series X dopo quello in versione limitata di Halo Infinite. Arriva sicuramente un po' ritardo rispetto all'uscita di Forza Horizon 5 ma potrebbe rivelarsi comunque un interessante punto di ingresso per chi deve ancora acquistare la console.