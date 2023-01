Epic Games Store: il gioco gratis del 12 gennaio 2023 annunciato ufficialmente

È stato annunciato il gioco gratis che sarà disponibile per gli utenti dell'Epic Games Store a partire dal 12 gennaio 2023: parliamo in questo caso di First Class Trouble.

Come da tradizione, l'annuncio arriva in contemporanea con la disponibilità dei giochi gratis del 5 gennaio 2023, ovvero quelli di questa settimana, per i quali potete dunque procedere al download: la procedura per scaricarli è sempre la stessa ed è molto semplice, ma cliccate sul link nel caso abbiate bisogno di indicazioni.

Tornando ai giochi previsti per la settimana prossima, avremo a che fare con il particolare First Class Trouble, un party game multiplayer che vede i giocatori impegnati a fronteggiare un'intelligenza artificiale letale.

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla nostra recensione di First Class Trouble, mentre qui riportiamo che si tratta di un party game in cui i giocatori devono collaborare e ostacolarsi per sopravvivere a un disastro. L'obiettivo è disattivare l'I.A. letale di una lussuosa nave da crociera spaziale che rischia di eliminare tutti.

Seguendo il trend dei "giochi di deduzione sociale" in stile Among Us, anche questo prevede dei ruoli particolari per i giocatori: alcuni sono impostori e giocheranno nei panni di robot assassini dall'aspetto umano con l'obiettivo di tradire gli altri giocatori. Nel ruolo di passeggeri della lussuosa nave ISS Alithea, i giocatori dovranno cercare di sventare il pericolo rappresentato dalla rete di intelligenza artificiale C.A.I.N., che si è ribellata al controllo e sta rimuovendo l'ossigeno vitale per la sopravvivenza. I passeggeri devono utilizzare il sistema di chat di prossimità per accordarsi sugli obiettivi, raggiungere C.A.I.N. e vincere la loro battaglia.

Tra i passeggeri sono presenti alcuni personoidi (Personoids), servi robotici della nave dalle sembianze umane, che sono alla ricerca di vendetta nei confronti dei passeggeri. I personoidi devono ingannare i passeggeri ed eliminarli fino all'ultimo oppure non farsi individuare fino alla fine del gioco. Per sopravvivere sarai chiamato a ingannare i tuoi amici o essere ingannato tu stesso...