Fire Emblem Engage: un video con 10 minuti di gameplay dell'esclusiva Nintendo Switch

Oggi sono andate online le nuove anteprime della stampa per Fire Emblem Engage e di conseguenza sono arrivati anche dei nuovi filmati di gioco. Noi vi proponiamo nel player sottostante il video realizzato dalla redazione di Game Informer con oltre 10 minuti di gameplay.

Il filmato dunque ci offre un assaggio dei combattimenti strategici del gioco, ma anche l'esplorazione in città, dialoghi con personaggi secondarie e anche alcune attività extra, come un minigioco basato sugli squat.

Ovviamente se ancora non lo avete fatto vi suggeriamo di leggere il nostro provato di Fire Emblem Engage realizzato da Christian Colli che afferma:

"Fire Emblem Engage ci sta divertendo moltissimo e le sue eccentriche soluzioni di gameplay si sposano bene con un livello di difficoltà soddisfacente e un'estetica da anime che potrebbe far storcere il naso a chi sperava in una storia molto più seria, stile Three Houses. A metà campagna possiamo dirvi che Intelligent Systems ha lavorato più sul gameplay che sulla narrativa, ma tireremo le somme solo tra qualche giorno, quindi continuate a seguirci."

Vi ricordiamo che Fire Emblem Engage sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 20 gennaio 2023.