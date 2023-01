Silent Hill 2: Masahiro Ito e Akira Yamaoka hanno avuto una parte attiva nello sviluppo

Bloober Team ha riferito, in una recente intervista a GamingBolt, che Masahiro Ito e Akira Yamaoka hanno avuto un ruolo attivo importante nello sviluppo di Silent Hill 2, il remake annunciato nei mesi scorsi e in arrivo su PS5.

Lo studio polacco è stato scelto per effettuare l'operazione di remake su Silent Hill 2, cosa che ha generato un po' di discussioni presso la community di appassionati, timorosi della possibile distanza che questa nuova produzione potrebbe mantenere rispetto all'originale, il quale era un horror dal taglio molto particolare e anche sottile e sofisticato, sotto certi aspetti.

Anche per questo motivo, Bloober Team tiene a specificare la volontà di mantenersi quanto più possibile vicino all'originale, pur andando a modificare alcuni aspetti del gioco. In ogni caso, il lead producer Maciej Głomb ha confermato nell'intervista che due dei personaggi più significativi nello sviluppo dei primi Silent Hill, ovvero il compositore Akira Yamaoka e il designer Masahiro Ito, sono stati attivamente coinvolti nella costruzione di questo remake.

"Siamo caduti dalle sedie quando abbiamo saputo di avere i creatori originali con noi", ha spiegato Głomb, "Ci hanno dato delle spiegazioni decisamente necessarie per capire molte questioni interne al gioco e alcuni riferimenti che sono circolati su internet per oltre 20 anni, e continuiamo a chiedere a loro varie opinioni su questo titolo. Inoltre, hanno avuto una parte attiva nello sviluppo, con Ito-san a produrre concept art per ambientazioni e mostri mentre Yamaoka-san ha composto della musica per il gioco".

Sebbene il grosso del lavoro sia tutta farina del sacco di Bloober Team, visto che il remake è una ricostruzione totale di Silent Hill 2, alcuni degli sviluppatori originali di Konami hanno dunque preso parte allo sviluppo, con un rapporto di grande vicinanza tra il team polacco e il publisher nipponico per decidere anche in che direzione portare il remake in questione.