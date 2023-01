Hogwarts Legacy: preorder eBay in sconto per PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Switch

Tramite eBay potete ora eseguire il preordine di Hogwarts Legacy per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Il prezzo è 54.99€ per tutte le versioni invece di 74.99€. Potete trovare il gioco al seguente indirizzo.

Il venditore è gamesemovieshop, con il 97% di feedback positivo. Potete pagare tramite PayPal, G Pay, Visa, Mastercard e American Express. Il numero di unità disponibili al momento della scrittura è 30. Dovete scegliere la piattaforma prima di fare l'acquisto, direttamente nella pagina prodotto su eBay.

Hogwarts Legacy sarà disponibile a partire dal 10 febbraio 2023. Ci permetterà di interpretare uno/a studente di Hogwarts ed esplorare il castello e i dintorni. Dovremo anche fermare dei maghi oscuri, decidendo anche se cedere alla tentazione di usare Maledizioni senza perdono.

