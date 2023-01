Nintendo Switch batte PS5: è la console più venduta del 2022 in UK

Nintendo Switch ha battuto PS5, imponendosi come la console più venduta del 2022 nel Regno Unito: lo ha rivelato Christopher Dring, direttore di GamesIndustry.biz, dicendo che il sorpasso nei confronti della piattaforma Sony è avvenuto solo all'ultimo momento.

Come forse ricorderete, era già accaduto nel 2021, così come nel 2020: è il terzo anno di fila che la console ibrida giapponese conquista gli utenti inglesi, sebbene in questo caso lo scontro sia stato molto più difficile rispetto al passato.

A frenare le prestazioni di PlayStation 5 sono inevitabilmente le ben note problematiche legate alla disponibilità della piattaforma nei negozi, sebbene tale fenomeno sembri finalmente in via di risoluzione. Avete letto la notizia dei bagarini giapponesi?

"Nel Regno Unito, Nintendo Switch ha superato PS5 (giusto alla fine) per diventare la console più venduta del 2022", ha scritto Dring in un post su Twitter, anticipando un approfondimento in arrivo sul sito che dirige.

Nella classifica è chiaro che Xbox occupi la terza posizione, sebbene Microsoft ormai da tempo non comunichi più i numeri ufficiali delle vendite hardware, concentrandosi piuttosto sui servizi e gli utenti attivi su Xbox LIVE.