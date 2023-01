Genshin Impact, Update 3.4: data e orario della presentazione su Twitch annunciati

L'Update 3.4 di Genshin Impact è ormai alle porte e come da tradizione Hoyoverse svelerà tutte le novità sul nuovo aggiornamento gratuito con una presentazione su Twitch. L'appuntamento è fissate alle 13:00 italiane di venerdì 6 gennaio 2023. Come al solito durante la diretta verranno condivisi anche dei codici promozionali per ottenere Primogemme gratuite e non solo.

Potrete seguire la diretta sul canale Twitch di Genshin Impact all'orario indicato presso questo indirizzo. In alternativa potrete guardare la presentazione in differita sul canale YouTube ufficiale del gioco a questo indirizzo a partire dalle 14:00 italiane dello stesso giorno.

Durante la presentazione verranno presentati i nuovi personaggi giocabili in arrivo con l'Update 3.4 di Genshin Impact di metà gennaio, ovvero Yaoyao e Alhaitham, già confermati nelle scorse settimane, nonché quelli che torneranno con le rerun.

Non mancheranno poi nuove missioni principali e secondarie, eventi a tempo limitato e altre novità che terranno impegnati i giocatori nelle sei settimane successive. Come accennato in apertura durante la diretta verranno svelati anche tre codici promozionali che Primogemme in regalo, che riporteremo come al solito sulle nostre pagine.