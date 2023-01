High on Life e Chained Echoes sono i giochi del mese di dicembre 2022

Abbiamo visto arrivare un po' di tutto in questo dicembre 2022, nonostante l'ultimo dell'anno sia solitamente un mese piuttosto tranquillo, dopo la grande scorpacciata della fase autunnale. C'è stato invece spazio per nuove produzioni tripla A, seguiti di grosso calibro e riedizioni di giochi importanti, ma anche una bella quantità di titoli completamente nuovi e inediti, che hanno dimostrato una grande vivacità del panorama videoludico anche in una fase che solitamente può risultare un po' di stanca all'interno delle dinamiche standard del mercato. Andiamo dunque a vedere come sono andate le votazioni sul gioco del mese di dicembre 2022 presso redazione e lettori del sito.

D'altra parte, i due titoli in questione sono emblematici della varietà di atmosfere, strutture e gusti che il mercato videoludico è in grado di proporre nel corso di un singolo mese, vista la grande differenza che intercorre tra un gioco e l'altro. A ben vedere, un punto in comune tra i due c'è: sono entrambi stati lanciati su Xbox Game Pass, a dimostrazione di come il servizio Microsoft continui a sfornare giochi di grande livello in maniera consistente, sebbene facendo sempre poco "rumore" rispetto alle uscite dei blockbuster.

Siamo infine giunti alla fine del 2022 e, al di là delle elezioni dei giochi dell'anno vari, non poteva mancare anche quella classica del gioco del mese di dicembre 2022 . In questo caso, a vincere sono due titoli insieme, ovvero High on Life e Chained Echoes , emersi dalle votazioni parallele della redazione e dei lettori di Multiplayer.it, a dimostrare come il mese sia stato decisamente ricco e variegato, adatto a gusti anche molto differenti tra loro.

La scelta della redazione

Chained Echoes, uno screenshot del gioco

Caos totale durante il voto della redazione: lotte serrate, piazzamenti a pari merito, cani e gatti che vivono insieme! Alla fine, la vittoria è andata pari merito a due giochi insieme: Chained Echoes e High on Life, ovvero i due che sono risultati alla fine di tutto come vincitori anche sul piano generale, visto che uno dei due è emerso come primo anche dalla votazione parallela presso i lettori. Strano risultato, se si considera la diversità dei due giochi in questione, ma sull'incisività dei due titoli all'interno del panorama mensile c'è poco da discutere, trattandosi di due prodotti ugualmente rilevanti nella lineup di dicembre 2022. Chained Echoes è una sorta di JRPG moderno, che trae ovvia ispirazione dai classici del glorioso passato di questo genere per proporre qualcosa che risulta però decisamente diverso. È un gioco davvero notevole, sviluppato da un piccolo team ma ricco di contenuti e situazioni diverse, con una storia, un sistema di combattimento e un mondo tutti da scoprire, non per nulla è stato inserito anche tra le maggiori sorprese del 2022.

Così come High on Life, d'altra parte, anche se in questo caso la sorpresa è data più dall'impressionante risposta positiva del pubblico che non dalla mancanza di aspettative su questo titolo. Sviluppato da Squanch Games, sotto la direzione artistica di Justin Roiland, co-creatore di Rick and Morty, il gioco è uno sparatutto che riesce ad essere divertente come gameplay ma soprattutto esilarante per ambientazione, dialoghi e spirito caustico nei confronti dei videogiochi stessi e non solo. In seconda posizione troviamo la riedizione di The Witcher su PS5 e Xbox Series X|S, che conferma sostanzialmente quanto di buono si era già visto nel gioco CD Projekt RED con in più un'impalcatura tecnica di prim'ordine, mentre al terzo posto c'è un altro pari merito tra il particolare gestionale alchemico Potion Craft e lo strategico Marvel's Midnight Suns.