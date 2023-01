The Last of Us, la serie appare più viva che mai, facciamo un veloce riepilogo delle ultime notizie

Negli ultimi giorni si sono moltiplicate voci e notizie relative alla serie The Last of Us di Naughty Dog. Il franchise appare davvero in ottima forma e i suoi fan possono sperare in un futuro pieno di novità interessanti, che vale la pena di riepilogare per fare il punto della situazione.

Iniziamo dai dati di fatto, ossia i 37 milioni di copie vendute di cui ha parlato Naughty Dog stessa: "Siamo orgogliosi di condividere con voi che l'intero franchise di The Last of Us ha venduto oltre 37 milioni di copie in tutto il mondo a dicembre 2022 e sta continuando a raggiungere nuovi e vecchi giocatori ogni giorno. Sapere che Joel, Ellie e tutto il nostro cast di personaggi sono stati vissuti e amati da così tanti di voi spinge l'intero studio verso il futuro."

A breve, ossia il 3 marzo 2023, The Last of Us Parte 1 uscirà anche su PC, sancendo l'approdo del franchise su di una nuova piattaforma da gioco in via ufficiale.

"Anche se ha compiuto 10 anni, sembra che The Last of Us sia appena iniziato e questo anno impegnativo mostrerà sicuramente il perché. Dopo il successo del lancio di The Last of Us Part I su PlayStation 5 lo scorso anno, non vediamo l'ora di portarvi la versione per PC il 3 marzo! Avremo maggiori informazioni sulle caratteristiche e le specifiche della versione per PC prima del suo lancio."

Nel frattempo, il 15 gennaio 2023 potremo vedere il primo episodio della serie TV di HBO con Pedro Pascal (Joel) e Bella Ramsey (Ellie), creata da Craig Mazin e Neil Druckmann (uno degli autori anche dei videogiochi).

Naugthy Dog intanto continua a lavorare al live service multiplayer della serie, conosciuto come Fazioni, di cui è stata pubblicata una nuova immagine e sono state diramate alcune informazioni generiche: "Ci stiamo preparando al decimo anniversario di The Last of Us a giugno e siamo così entusiasti di condividere di più con voi sul futuro di que-sto franchise. Avremo alcune divertenti sorprese per voi lungo la strada, ma entro la fine dell'anno inizieremo a offrirvi alcuni dettagli sul nostro ambizio-so gioco multiplayer di The Last of Us.

Con un team guidato da Vinit Agarwal, Joe Pettinati e Anthony Newman, il progetto si preannuncia come un'esperienza fresca e nuova dal nostro stu-dio, ma radicata nella passione di Naughty Dog per la realizzazione di storie, personaggi e gameplay incredibili. Abbiamo condiviso con voi una concept art del progetto l'anno scorso e speriamo che questo nuovo concept art vi entusiasmi ulteriormente per ciò su cui sta lavorando il nostro team."

Fin qui le certezze. Parlando di indiscrezioni, si è iniziato a vociferare della lavorazione di The Last of Us 3, abbastanza scontata visto che in passato ne parlò anche Druckmann e viste le vendite del franchise (nonostante le mezze smentite), e di una probabile versione PS5 di The Last of Us Parte 2.