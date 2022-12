The Last of Us 2 su PS5? Si torna a parlare della Director's Cut dopo la rimozione di un video

The Last of Us 2 arriverà su PS5 con una Director's Cut? Si tratta di un rumor che circolava alcuni mesi fa e che è tornato in auge dopo la rimozione di un video ufficiale da parte di Sony, nello specifico il trailer che illustrava i miglioramenti dell'aggiornamento per PlayStation 5.

In effetti si parlerebbe di un trattamento del tutto identico a quello che la casa giapponese ha riservato a Ghost of Tsushima: Director's Cut: anche il titolo di Sucker Punch aveva ricevuto un update su PS5 che portava la grafica a 60 fps, ma ciò non ha impedito la realizzazione di una versione nativa e ottimizzata per il nuovo hardware.

A maggior ragione dopo l'uscita di The Last of Us Parte 1 si tratta di un'ipotesi concreta, nonché ovviamente di un modo per approfittare della grande popolarità del franchise (in aumento grazie al debutto della serie televisiva a gennaio) per totalizzare ulteriori incassi.

Del resto che motivazione potrebbe mai avere la rimozione di quel trailer da parte di Sony? Chissà, magari proprio in concomitanza con il lancio della serie TV di The Last of Us arriverà un annuncio che ci informerà dell'arrivo di questa nuova Director's Cut.