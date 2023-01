The Last of Us Parte 3 non è nei piani? Neil Druckmann dice di diffidare dei rumor

In un messaggio di Capodanno, Neil Druckmann ha esortato specificamente i fan a diffidare dei leak, poiché gran parte di ciò che riportano è falso a suo dire. Anche se Druckmann non menziona specificamente The Last of Us Parte 3, questo è l'unico grande rumor che è circolato su Druckmann e Naughty Dog di recente, quindi è molto probabile che stia parlando di questo.

Ricordiamo che alla fine del mese scorso sono emerse voci secondo cui Neil Druckmann, capo creativo di Naughty Dog, sarebbe attualmente al lavoro su The Last of Us Parte 3. L'informazione, che proveniva da una fonte nota per leak accurati sui film, ma che raramente si addentrava nel mondo dei videogiochi, è stata accolta da alcuni con entusiasmo, ma negativamente tra altri. In ogni caso, ha attirato l'attenzione del pubblico.

Anche per questo motivo, forse, Druckmann ha preferito dire la propria sull'argomento, anche senza specificare a quali rumor fa riferimento.

Naturalmente, forse Druckmann sta solo cercando di confondere le acque e The Last of Us Parte 3 è davvero il prossimo progetto. Non ci resta che aspettare e vedere. Nel 2020, quando Naughty Dog stava preparando The Last of Us Parte 2, Druckmann aveva dichiarato di non essere sicuro se nel suo futuro ci fosse un terzo capitolo della serie o una nuova IP. Quello che sappiamo è che il nuovo progetto è più simile a una serie TV, in quanto al lavoro vi è un team di scrittori e non solo una o due persone come nei progetti precedenti.

Per il momento, in ogni caso, il nostro interesse dovrebbe essere rivolto al gioco online di The Last of Us, già confermato ma ancora senza dettagli.