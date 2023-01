Giochi tripla A e tempi di sviluppo sempre più lunghi, Jason Schreier fa alcune amare osservazioni

I giochi tripla A hanno tempi di sviluppo sempre più lunghi, tanto che il giornalista di Bloomberg Jason Schreier ha fatto alcune amare osservazioni su Twitter, parlando di come un progetto partito oggi vedrebbe probabilmente la luce sulla prossima generazione di console.

"I cicli produttivi dei videogiochi sono diventati così lunghi che se uno studio con un grosso budget cominciasse a lavorare a un nuovo progetto oggi, sarebbe probabilmente un titolo per PlayStation 6", ha scritto Schreier, determinando numerose reazioni anche da parte di sviluppatori.

Naturalmente il giornalista fa riferimento all'intero ciclo produttivo e possibilmente a situazioni che non richiedano crunch, ma è chiaro che alla luce di queste considerazioni titoli come Fable o soprattutto The Elder Scrolls VI potrebbero non arrivare prima della fase finale del ciclo di vita di Xbox Series X|S. Gli esempi, ad ogni modo, sono diversi.

Come detto, alcuni sviluppatori hanno portato la propria testimonianza all'interno del thread, confermando quanto scritto da Schreier. Philip Tibitoski, presidente di Young Horses, il team di Octodad, ha parlato di piccoli studi che riescono a pubblicare a malapena un gioco per generazione.

Jeppe Carlen, ex lead designer di Playdead e attualmente al lavoro su Cocoon, ha detto invece che lo sviluppo del loro titolo va avanti da sei anni e che non è ancora stato completato.