PC VS PS5 e Xbox Series X: ha ancora senso giocare su computer nel 2023?

PC, PS5 o Xbox Series X? Le console di nuova generazione sono in grado di fornire un'alternativa concreta e straordinariamente economica al gaming su piattaforma Windows, tanto che ormai è lecito chiedersi se abbia ancora senso giocare su computer nel 2023.

Cerchiamo di essere onesti: il mercato delle GPU è crollato dopo due anni di numeri dopati da miner e bagarini, in cui è stato praticamente impossibile acquistare una nuova GPU a quelli che sarebbero dovuti essere i prezzi ufficiali imposti da NVIDIA, e il risultato è che c'è gente che ancora aspetta di poter effettuare un upgrade a prezzi umani.

È evidente che il settore non è sostenibile: le ultime tecnologie costano troppo perché si possa proporle nei negozi a cifre sensate, e così da una parte c'è una percentuale minuscola di ricchi e/o grandi appassionati che non si fanno problemi a spendere oltre 2.500 euro per una RTX 4090, dall'altra una strabordante maggioranza che ancora sta ferma ai 1080p a dettagli medi concessi dalla loro GTX 1650.

Nel frattempo, pur con tutti i casini legati alla crisi dei semiconduttori, sono arrivate le console di ultima generazione, PS5 e Xbox Series X, vendute evidentemente in perdita per mantenere basso il prezzo, tuttavia con la contropartita degli incassi che arrivano sul fronte del software e dei servizi, come ormai da tradizione per questo segmento.

Sono tanti i tabù che le nuove piattaforme di Sony e Microsoft hanno abbattuto: quasi tutti i giochi possiedono una modalità a 60 fps, c'è il supporto per il ray tracing e la velocità degli SSD PCI Express 4.0 è incredibile se paragonata ai dischi meccanici da 2,5 pollici di PS4 e Xbox One.

Insomma, si tratta di macchine in grado di offrire quell'esperienza di gioco high-end che in passato era ottenibile solo su PC, appunto; e che proprio per questo rendono molto meno impellente l'esigenza di munirsi di un computer da gaming che richiede il triplo del prezzo per offrire le stesse prestazioni.

La NVIDIA RTX 4070 Ti da 799 dollari salverà la situazione? Considerando quello che sarà il listino reale, in particolare per le versioni custom, ne dubitiamo: gli utenti aspettano una fascia media che sembra non esistere più e alle brutte ripiegheranno sui modelli della Serie 30, rendendo ancora più evidente una crisi per cui forse non esiste soluzione.

A meno di non rassegnarsi a impugnare finalmente un controller, s'intende. Parliamone.

