Pokémon augura buon 2023 con una bellissima torta a tema Unite

Il Canale ufficiale di Pokémon su YouTube ha pubblicato un video per augurare buon 2023 a tutti i videogiocatori, facendolo in modo speciale: con una torta a tema Pokémon!

Come potete vedere nel video poco sotto, la torta è precisamente dedicata a Pokémon Unite e presenta una serie di Pokémon: Gengar, Dragonite, Pikachu, Crustle, Glaceon e Decidueye.

Il risultato finale è veramente di alta qualità e i Pokémon sembrano più delle figure da collezione piuttosto che decorazioni di una torta. La base della torta rappresenta invece un campo di battaglia nel quale i Pokémon si scontrano.

Il video, pur essendo molto breve, mostra i vari passaggi per la realizzazione della torta e soprattutto dei Pokémon, composti pezzo per pezzo in modo molto attento.

Ricordiamo infine che in Pokémon Unite è da poco disponibile Dragapult, il Pokémon Drago / Spettro.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Pokémon Unite esordisce come una valida esperienza MOBA, che parla a un ampio spettro di giocatori e funziona come ottima introduzione al genere - soprattutto per chi non ha mai voluto, o potuto, approcciarvisi prima. Cattura grazie alla sua semplicità, rendendosi di immediata comprensione e aprendosi poi a una conoscenza più approfondita dei Pokémon e delle possibili strategie."

"Grafica accattivante, sbloccabili divertenti e una discreta varietà di stili e combinazioni mantengono le partite fresche, valorizzate da una funzione di chat rapida che aiuta a evitare la tossicità fin troppo presente nei MOBA. Le microtransazioni ci sono, come da manuale, ma per ora non risultano invalidanti nei confronti di chi preferisce un'esperienza completamente gratuita. Venti Pokémon sugli oltre mille a disposizione sembrano pochi ma per iniziare va bene, sempre prendendo in considerazione il fatto che Pokémon Unite debba parlare a una platea molto variegata. Avremmo preferito maggiore varietà nelle mappe e almeno una modalità di gioco che si differenziasse dal classico "score", ciononostante è un inizio migliore di quanto, un anno fa, il gioco lasciava presagire."