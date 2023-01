Elden Ring: esperto di armi storiche commenta il gioco di FromSoftware, tra critiche ed elogi

IGN USA ha pubblicato un video nel quale un esperto di armi commenta Elden Ring, i suoi equipaggiamenti offensivi e le mosse eseguite dal giocatore con tali strumenti di morte.

L'esperto si chiama Matt Easton e gestisce Schola Gladiatoria, un gruppo che insegna arti marziali europee. L'uomo ha anche un proprio canale youtube dedicato alle armi storiche e non è la prima volta che viene invitato da IGN USA per la realizzazione di un video.

Matt Easton commenta una serie di armi di Elden Ring, tra stocchi, flagelli, asce (precisamente quella di Godfrey) senza dimenticare lo spadone della Luna Nera che è possibile ottenere tramite Ranni: si tratta della classica arma tipica dei giochi di FromSoftware, nata anche prima di Demon's Souls ma divenuta famosa soprattutto con i souls-like di Miyazaki.

Easton fa molteplici commenti nel video (di circa 15 minuti), quindi consigliamo la visione completa, anche se ovviamente è unicamente in inglese. Tra le varie, afferma ad esempio che l'uso di due armi (una per mano) non è una soluzione realistica nella maggior parte dei casi, soprattutto quando si parla di lame grandi come gli spadoni.

Spiega anche che l'ascia di Godfrey è esageratamente più grande di una vera ascia, da sei a otto volte più grande a suo dire. Ovviamente il problema è il peso, un'arma così grande sarebbe impossibile da muovere, soprattutto con una sola mano.

Ovviamente la lista di armi di Elden Ring è molto (molto) più lunga rispetto a quelle mostrate in questo video, ma nondimeno si tratta di un'analisi curiosa. Qual è stata la vostra arma principale nel gioco? Era realistica a vostro dire?

Vi lasciamo infine al nostro articolo dedicato a Elden Ring e God of War Ragnarok: il confronto tra i più grandi videogiochi del 2022.