Alan Wake 2: Remedy lancia indizi con gli auguri per un buon 2023

Remedy continua i lavori su Alan Wake 2, e il director Sam Lake tiene a ricordare che il gioco è in arrivo anche nel messaggio di auguri per un buon 2023, contenente a suo dire un "indizio" sul gioco in questione, che sembra essere decisamente palese.

"Sarà un anno follemente impegnato e anche eccitante", ha scritto Sam Lake nel messaggio di auguri per il nuovo anno, "Perché? Be', se guardate attentamente all'immagine qui sotto, potreste vedere un indizio".



L'affermazione di Lake è chiaramente ironica, visto che l'indizio è in verità un messaggio molto diretto: nell'immagine vediamo infatti il titolo Alan Wake 2 a caratteri cubitali, a ricordare che il gioco è probabilmente in arrivo nel 2023 e che questo caratterizzerà questo anno come impegnativo ed eccitante per Remedy.

D'altra parte, anche lo scorso ottobre il team finlandese sembrava piuttosto sicuro del lancio di Alan Wake 2 nel corso del 2023, definendosi peraltro soddisfattissimo di quanto ottenuto finora nel corso dello sviluppo del gioco. Anche questo messaggio sembra un'ulteriore conferma dell'intenzione di lanciare il seguito nel corso di quest'anno, anche se attendiamo ulteriori informazioni su tempistiche più precise.

Alan Wake 2 è stato annunciato con un trailer ai The Game Awards 2021, ma da quel trailer in poi non si è praticamente più fatto vedere in maniera precisa. Se davvero l'uscita è prevista per il 2023, potrebbe non mancare molto a una nuova occhiata ravvicinata all'action adventure horror di Remedy, in attesa di ulteriori sviluppi sulla questione.