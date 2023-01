Slipgate Ironworks ha acquistato il team ALL CAPS, al lavoro sull'FPS Core Decay

Slipgate Ironworks ha acquisito ALL CAPS, lo studio danese che sta lavorando allo sparatutto Core Decay. L'informazione è stata condivisa da Frederik Schreiber, CEO di Slipgate Ironworks, tramite LinkedIn.

Ricordiamo che Slipgate Ironworks è parte di Saber Interactive, una delle compagnie di Embracer Group che negli anni ha acquisito sempre più team e proprietà intellettuali videoludiche.

Core Decay è descritto in questo modo: "L'anno è il 2089. Da decenni la disponibilità di risorse naturali è diminuita fino al collasso della società. Le nazioni sono governate dalle corporazioni e il pianeta è sull'orlo di un collasso ecologico che non lascerà più nulla in vita. Durante l'ultimo respiro dell'umanità sorge un'oscura rete di cospiratori, decisi a salvare la specie umana con ogni mezzo necessario, anche se ciò significa sacrificare tutto ciò che ci rende vivi. Seguite le tracce di una misteriosa organizzazione attraverso una Terra morente, in un'atmosferica avventura single player con 11 luoghi da esplorare."

"Durante l'esplorazione di vaste strutture, il combattimento non è l'unica strada per il successo. Potreste scoprire che spesso l'approccio migliore è evitare del tutto un approccio ostile e trovare invece soluzioni creative per raggiungere i vostri obiettivi. Esplorate percorsi alternativi, violate computer e sistemi di sicurezza, scoprite registri, codici e password perduti e utilizzate ogni strumento a vostra disposizione per raggiungere i vostri obiettivi."

Core Decay non ha per ora una data di uscita, sulla base delle informazioni presenti nella pagina Steam.