Dragon Sword: annunciato in trailer il gioco rivale di Genshin Impact da Hound 13

Il team di sviluppo coreano Round 13 ha annunciato Dragon Sword, un nuovo RPG online per PC e dispositivi mobile, che si presenta un po' come una risposta diretta a Genshin Impact, come dimostra anche il primo trailer di presentazione visibile qui sotto.

Anche in questo caso si tratta di un RPG fantasy dalla caratterizzazione fortemente orientale in stile anime, che deriva anche da alcune delle produzioni precedenti da parte degli stessi sviluppatori, i quali arrivano in buona parte da Eyedentity Games, autori di Dragon Nest, oltre ad aver pubblicato Hundred Soul per iOS e Android in precedenza.

Dragon Sword non ha ancora una data d'uscita precisa e non sappiamo se e quando verrà distribuito in occidente, ma il rilascio all'estero è piuttosto probabile, considerando anche le notevoli dimensioni della produzione.

Il gioco è sviluppato su Unreal Engine 5, cosa che dovrebbe garantire una base tecnologica avanzata per il gioco in questione.

Il trailer di Dragon Sword mostra una panoramica su varie ambientazioni e scorci sui personaggi e i sistemi di spostamento e navigazione per gli scenari, che a quanto pare sfruttano anche cavalcature con animali di vario tipo in grado di correre, arrampicarsi, planare e nuotare sott'acqua.

Visibili anche alcune sezioni di combattimento, ma in linea di massima possiamo dire che la somiglianza con Genshin Impact è davvero notevole, con il gioco che si presenta come un'alternativa pienamente centrata sul pubblico del celebre titolo MiHoYo, in attesa di vedere come si comporterà una volta arrivato sul mercato.