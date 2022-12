Pokémon Unite: disponibile Dragapult, il Pokémon Drago / Spettro

Dragapult ora è disponibile su Pokémon Unite, il MOBA di Studio TiMi per Nintendo Switch, iOS e Android. Il Pokémon Drago / Spettro si unisce al roster nel ruolo di attaccante dalla distanza, come potrete intuire guardando il suo moveset nel trailer di presentazione qui sotto.

Chiaramente Dragapult non inizierà la partita nella sua forma completamente evoluta, ma come tutti gli altri Pokémon di Unite inizierà da quella base, ovvero Dreepy. Successivamente al livello 5 si evolverà in Drakloak e infine al livello 9 in Dragapult.

Stando alla descrizione ufficiale Dragapult è un Pokémon specializzato in "scaltre manovre che lo vedono scattare rapidamente sul campo mentre attacca o nascondersi per tendere imboscate agli avversari." Il suo repertorio di attacchi include Sgomento, Attacco Rapido, Palla Ombra, Dragospiro, mentre la sua mossa Unite è Dragomissili, con cui attacca lanciando Dreepy contro gli avversari.

Dragapult è disponibile da ieri, pochi giorni dopo il lancio del nuovo Pass Battaglia di Pokémon Unite e l'inizio di evento di log-ing per festeggiare l'anno nuovo, che permette tra le varie ricompense di ottenere una licenza Unite e un Holowear in prestito.