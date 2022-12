I 10 migliori giochi del 2022 secondo Bloomberg e Jason Schreier

Bloomberg, tramite la firma di Jason Schreier, ha svelato quali sono i 10 migliori giochi del 2022. La lista comprende sia AAA che indie (come è bene). Vediamo subito la Top 10, creata senza un ordine specifico:

Elden Ring

The Case of the Golden Idol

Tactics Ogre Reborn

Triangle Strategy

Return to Monkey Island

The Legend of Heroes: Trails to Zero

The Quarry

Live A Live

Chained Echoes

God of War Ragnarok

Jason Schreier menziona anche altri giochi che devono essere citati, anche se non sono entrati a far parte della Top 10. Il giornalista parla di Marvel's Midnight Suns, gioco strategico, e Patrick's Parabox, un puzzle game che abbiamo recensito qui. Inoltre, cita anche Wordle, anche se sappiamo che per molti non lo si può definire come un videogame.

Parlando ad esempio di God of War Ragnarok, Schreier spiega: "Quattro anni fa, il reboot di God of War ha stupito i fan, trasformando il protagonista della serie, Kratos, da una caricatura violenta di un cartone animato in una persona reale con seri problemi di intimità. Quest'anno God of War Ragnarok ha continuato la storia, aggiungendo di tutto: più missioni secondarie, più opzioni di combattimento e una quantità apparentemente infinita di dialoghi. È un buon gioco, anche se non così sorprendente come il suo predecessore, ma è in questa lista grazie a un personaggio: Richard Schiff, che interpreta il crudele dio Odino. La sua interpretazione, simile a quella di Toby Ziegler, porta questo gioco a un livello superiore."

Diteci, siete d'accordo con questa lista?