Stardew Valley: l'aggiornamento 1.5 per le versioni mobile ha bisogno di più tempo

Stardew Valley è stato aggiornato alla versione 1.5 su diverse piattaforme, ma non su mobile, dove la patch è quasi pronta, ma richiede più tempo per essere rifinita e testata. Almeno un'altra settimana.

La novità è arrivata direttamente dal team di sviluppo, per voce del fondatore ConcernedApe, che ha spiegato come mai non ha pubblicato la patch 1.5 per la versione mobile di Stardew Valley entro la fine del 2022 come promesso, ma si è preso dell'altro tempo.

ConcernedApe: "MOBILE: io e il team che si sta occupando del port abbiamo lavorato duramente nel corso della scorsa settimana sull'aggiornamento 1.5. Siamo vicinissimi a chiuderlo. Probabilmente potremmo lanciarlo già ora. Ma abbiamo bisogno di una settimana in più per assicurare la massima qualità. Mi prendo tutte le responsabilità per non essere riuscito a centrare l'obiettivo della pubblicazione entro la fine dell'anno."

In realtà meglio così, nel senso che è sicuramente preferibile avere un aggiornamento rifinito che uno lanciato prematuramente e bisognoso di una raffica di hotfix. Da lodare inoltre la trasparenza degli sviluppatori, che hanno spiegato chiaramente ciò che stanno facendo e il perché del ritardo, tanto che la comunità non ha reagito malamente alla notizia.