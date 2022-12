The Last of Us, serie TV: il primo episodio avrà una durata notevole

Ci avviciniamo a grandi passi al lancio della serie TV di The Last of Us, che andrà in scena su HBO (e su Sky TV e NOW in Italia) il 16 gennaio 2023, e intanto è emerso un dettaglio interessante sulla durata del primo episodio, che appare decisamente lungo.

In base a quanto riferito da HBO, il primo episodio di The Last of Us durerà ben 85 minuti, ovvero un'ora e 25 minuti, praticamente la durata media di un film intero. Questo significa che l'episodio pilota della serie TV racconterà già un bel pezzo di storia, ponendo le basi per uno sviluppo piuttosto accurato della trama.



In totale, la prima stagione di The Last of Us consiste di 9 episodi, ma non sappiamo al momento se tutti siano destinati ad avere una tale consistenza in termini di durata. Il fatto che il primo richieda 85 minuti di trasmissione significa che, già dal primo appuntamento, potremo entrare molto in profondità nel mondo ri-costruito da Craig Mazin e Neil Druckmann per questo adattamento televisivo del videogioco.

Per il resto, proprio nelle ore scorse sono emerse altre informazioni interessanti per quanto riguarda la serie TV di The Last of Us: a quanto pare la serie HBO avrà meno violenza del videogioco, inoltre introdurrà un nuovo tipo di infetto. Neil Druckmann, da parte sua, pare abbia pure detto che la serie TV sarà il migliore adattamento di un videogioco, nientemeno.