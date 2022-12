Sonic: dopo l'anno più importante per la serie, una "seconda ondata" di contenuti nel 2023

Nelle interviste di fine anno della rivista nipponica di Famitsu, dove tradizionalmente gli sviluppatori annunciano i propositi per l'anno nuovo, è emerso che il Sonic Team ha intenzione di proporre una "seconda ondata" di contenuti per quanto riguarda Sonic nel 2023.

Takashi Iizuka, responsabile del Sonic Team, ha riferito che gli utenti possono aspettarsi questa seconda ondata nel corso del 2023, sebbene non abbia specificato bene di cosa possa trattarsi. Sembra, tuttavia, che si tratti di qualcosa di più grosso di semplici contenuti aggiuntivi per Sonic Frontiers, anche se non è affatto chiaro il discorso.

"Il 2022 è stato l'anno più importante nella storia di Sonic", ha detto Iizuka, "fra il rilascio del nuovo film e l'arrivo dei giochi Sonic Origins e Sonic Frontiers, oltre all'arrivo della serie animata Sonic Prime", ha affermato il capo del Sonic Team.

Tuttavia, la spinta non si fermerà con la fine dell'anno e proseguirà ancora nel 2023: "Stiamo preparando una seconda ondata che possa fare felici i fan e mantenere la spinta anche all'interno del 2023. Abbiamo già annunciato contenuti aggiuntivi per Sonic Frontiers, ma ci sarà anche molto altro oltre a questo, dunque vi prego di rimanere in attesa".

Sembra dunque esserci altro oltre ai nuovi contenuti già annunciati per Sonic Frontiers, anche se è difficile dire di cosa possa trattarsi. Un nuovo gioco della serie è improbabile, considerando le dimensioni del capitolo appena uscito e la tempistica troppo ristretta, dunque non resta che attendere e vedere a cosa si riferisca il capo del Sonic Team.