Nintendo Switch: aggiornamento di metà generazione cancellato internamente, secondo Digital Foundry

L'aggiornamento di metà generazione di Nintendo Switch sarebbe stato cancellato internamente, secondo John Linneman di Digital Foundry, che ne ha parlato con diversi sviluppatori, tutti concordi sull'argomento.

Quella che confidenzialmente viene chiamata Nintendo Switch Pro, era stata quindi pianificata da Nintendo, ma poi sarebbe stata abbandonata per motivi non ben specificati. Quindi la prossima mossa della casa di Mario dovrebbe essere un hardware di nuova generazione. Nintendo Switch 2? Chi può dirlo. Secondo Linneman, comunque, non vedremo nuove console nel 2023 (va precisato che questa è una sua speculazione).

Di Nintendo Switch Pro si è parlato per mesi, con segni e voci che si sono moltiplicati, senza però assumere mai alcuna concretezza. Secondo molti Nintendo avrebbe dovuto lanciare una nuova versione della console da tempo, visto che ormai l'hardware di Nintendo Switch appare decisamente obsoleto, ma il perdurare del successo della stessa e l'evidente disinteresse di molti suoi acquirenti per la corsa tecnologica, avrà sicuramente consigliato di rallentare, al netto anche della crisi economica globale che ha prodotto un aumento dei prezzi generali difficilmente gestibile con un nuovo prodotto.

La sostanza è che a questo punto è probabile che Nintendo Switch sopravviva così com'è fino al termine della generazione. Del resto ha venduto più di cento milioni di unità, quindi può vivere tranquilla.