Avatar: La Via dell'Acqua: superato il miliardo di dollari d'incassi globali

Stando agli ultimi dati, Avatar: La Via dell'Acqua ha superato il miliardo di dollari di incassi globali. Ieri aveva raggiunto i 955 milioni di dollari e negli ultimi giorni aveva fatto registrare una decisa accelerata, tanto da diventare il terzo film per ricavi del 2022, il quarto degli anni della pandemia.

Il nuovo film di James Cameron è un successo soprattutto a livello globale, dove ha raggiunto quasi i 700 milioni di dollari, ma anche nel mercato domestico ha fatto bene con più di 300 milioni di dollari. Il film viaggia agilmente verso gli 1,5 miliardi di dollari di ricavi globali, con la possibilità che superi i 2 miliardi.

Da segnalare la crescita di spettatori in Francia e in Italia dell'ultima settimana. I mercati globali più redditizi, di cui si conoscono gli ultimi dati, sono comunque la Cina, andata oltre i 100 milioni di dollari, la Francia (circa 60 milioni di dollari), la Corea del Sud (circa 55 milioni di dollari), la Germania (circa 42 milioni di dollari) e l'India (circa 40 milioni di dollari).

A frenare Avatar: La Via dell'Acqua al debutto ci sono stati diversi fattori, alcuni dei quali ora superati, come il mondiale di calcio e il tempo avverso. Quest'ultimo permane in particolare negli Stati Uniti, in cui alcuni stati chiave sono avvolti dal gelo, e in alcune zone della Cina. Comunque sia la ripresa è evidente e il film potrebbe centrare i suoi obiettivi, diventando uno dei più visti in assoluto della storia del cinema.