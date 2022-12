Capcom ha lanciato un sondaggio di fine anno, con wallpaper in regalo

Capcom ha pubblicato un sondaggio di fine anno aperto a tutti gli utenti, con il quale ha intenzione di raccogliere informazioni e feedback da parte del pubblico, con un wallpaper proposto come ricompensa al termine del test.

Potete trovare il sondaggio a questo indirizzo e contiene una serie di domande a cui è possibile rispondere dal 26 dicembre fino al 5 gennaio 2023, dunque ci sono ancora alcuni giorni per poter partecipare. Una volta concluso il sondaggio, che richiede solo alcuni minuti, è possibile scaricare un wallpaper omaggio ovviamente incentrato su Capcom e le sue proprietà intellettuali.

Le domande puntano soprattutto a indagare sulle abitudini d'acquisto degli utenti e le fonti d'informazione utilizzate normalmente per rimanere aggiornati sui videogiochi, ma è comunque interessante vedere su quali titoli insistano particolarmente. Si tratta ovviamente di giochi che dovrebbero essere previsti nel prossimo periodo, dal 2023 in poi, da parte di Capcom e ci sono titoli di sicuro interesse.

Tra questi segnaliamo la presenza di Street Fighter 6, Resident Evil 4 Remake e Dragon's Dogma 2, con domande che riguardano il fatto di conoscere o meno i giochi in questione e se questi rientrano nei progetti d'acquisto da parte degli utenti. Difficile trarre informazioni o dedurre novità su titoli non annunciati in base a questo questionario, ma se non altro, arrivando in fondo, è possibile ottenere un bel wallpaper con vari protagonisti di giochi Capcom, in diversi formati a scelta.