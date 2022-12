Sonic: 5 nuovi set LEGO ispirati alla serie Sega potrebbero essere in arrivo

Sembra che LEGO abbia intenzione di insistere sulla collaborazione ufficiale con Sonic, proponendo nel prossimo periodo altri 5 set basati sull'icona Sega, anche se l'informazione non è ancora ufficiale e va presa come voce di corridoio, per il momento.

Dopo il set di Green Hill, dunque, dovrebbero essercene altri previsti nei prossimi mesi. D'altra parte, la collaborazione tra la compagnia di blocchi da costruzione danesi e Sonic era già emersa in precedenza, come per il set aggiuntivo di LEGO Dimensions, oltre alle nuove costruzioni emerse l'anno scorso proprio in questo periodo.

Considerando inoltre che Mario ha già la sua serie in costante espansione, possiamo aspettarci qualcosa del genere anche per Sonic, in base a quanto riferito da queste voci di corridoio. La fonte dell'informazione è PromoBricks, un account che, sostanzialmente, è specializzato nell'effettuare il tracking del database dei prodotti Lego, il quale avrebbe scovato almeno 5 nuovi set che sembra collegati a Sonic the Hedgehog, in attesa di scoprire qualche dettaglio in più.

Tutti i prodotti in questione dovrebbero arrivare nel corso del 2023, con un probabile lancio previsto per l'1 agosto 2023, dunque probabilmente ci vorranno ancora alcuni mesi prima di avere informazioni precise al riguardo. Si tratta di set con prezzi variabili tra i 30 e i 100 dollari, dunque si dovrebbe trattare di oggetti di grandezza e complessità notevolmente variabile, in attesa di vederli dal vivo.