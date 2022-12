NieR: Automata Ver1.1a: trailer di 9S e livestream di presentazione annunciato per domani

NieR: Automata Ver1.1a, il nuovo anime basato su Nier: Automata, ha ricevuto oggi un nuovo trailer incentrato sul personaggio di 9S che presenta anche un livestream speciale fissato per domani, durante il quale probabilmente verranno annunciati ulteriori dettagli sul lancio della serie.

La data d'uscita di NieR: Automata Ver1.1a è fissata per il 7 gennaio 2023 su Crunchyroll, ma sarà evidentemente preceduta da un evento speciale in streaming dal quale potremo ottenere ulteriori informazioni su questa interessante serie animata.



Con l'annuncio di questo evento di presentazione, è stato anche mostrato un nuovo trailer dedicato a "YoRHa No. 9 Type S", ovvero 9S, uno dei personaggi principali nella storia di Nier: Automata, compagno di avventure di 2B. Sembra che, nel corso della presentazione, avremo modo di conoscere più nel dettaglio i vari personaggi, grazie anche alla presenza dei doppiatori ufficiali dei personaggi della serie oltre a Yosuke Sito, producer del videogioco e Shora Fuji dello studio A-1 Pictures.

In precedenza, abbiamo visto la data di uscita dell'anime svelata insieme a un nuovo trailer, oltre a quello incentrato su 2B visto nei giorni scorsi. Per quanto riguarda la distribuzione occidentale, la responsabilità è affidata ad Aniplex USA, che ha pubblicato anche i trailer in questione, con la serie che sarà visibile su Crunchyroll.