Super Mario Bros. Il Film: video unboxing dell'Happy Meal di McDonald's a tema

Come era stato precedentemente annunciato, McDonald's ha iniziato a distribuire degli Happy Meal a tema Super Mario Bros. Il Film, per pubblicizzare il prossimo arrivo della pellicola e, in questo caso, possiamo vedere un unboxing in video che mostra i contenuti del pacchetto.

Il video è stato pubblicato dal canale YouTube GameXplain e si riferisce probabilmente a una promozione attualmente in corso presso alcuni punti vendita negli Stati Uniti.

L'Happy Meal di Super Mario Bros. Il Film si presenta caratterizzato da una confezione speciale a tema, con illustrazioni tratte dal film in computer grafica su ogni faccia della scatola.

All'interno, come da tradizione, si trova un hamburger, una porzione di patatine fritte e una bibita, ma quello che interessa maggiormente sono i gadget a tema Mario che possiamo trovare dentro alla scatola. In questo caso, vediamo una statuetta di Mario che esce da un tubo verde, in pieno stile classico, nonché un Toad a bordo di una macchina, evidentemente provenienti da due diversi Happy Meal.

L'arrivo degli Happy Meal di McDonald's dedicati al film in questione era stato annunciato agli inizi di dicembre, ma a quanto pare questi hanno iniziato a circolare in questi giorni. Nel frattempo, siamo tornati a vedere un nuovo trailer di Super Mario Bros. Il Film ai The Game Awards 2022.