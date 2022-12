Super Mario Bros. - Il film, McDonalds regalerà dei giocattoli a tema con gli Happy Meal

La catena di fast food McDonalds sta per lanciare dei giocattoli a tema Super Mario Bros. - Il film con gli Happy Meal. Questo è quanto emerso da un volantino finito online, che ha mostrato due serie di regali.

Della prima, disponibile tra il 23 dicembre 2022 e il 29 dicembre 2022, faranno parte Mario che esce dal tubo, la principessa Peach, Toad e Donkey Kong. Della seconda, disponibile dal 30 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023, faranno parte Mario sul suo Kart, Luigi, Bowser e Luma. Quest'ultimo è un personaggio che proviene da Super Mario Galaxy, il che fa supporre che apparirà anche all'interno del film.

C'è da dire che il volantino fa riferimento al solo Giappone, quindi non è detto che gli stessi giocattoli siano disponibili anche dalle nostre parti con le stesse tempistiche. Comunque sia immaginiamo che iniziative del genere non mancheranno in tutto il mondo, visto che parliamo del ritorno nei cinema di uno dei personaggi dei videogiochi più amati di sempre.

Per il resto vi ricordiamo che qualche giorno fa è stato pubblicato il secondo trailer di Super Mario Bros. - Il film. La pellicola farà il suo debutto nei cinema il 6 aprile 2023.