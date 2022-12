Elden Ring: un fan ha deciso di giocarci sullo schermo di un cinema

Un fan di Elden Ring ha deciso di giocare alla grande al titolo di FromSoftware, affittando per l'occasione un intero cinema. In onore dei tempi moderni il nostro ha poi fatto una foto al grande schermo, dove campeggia il logo del gioco, e l'ha pubblicata su Reddit con il nickname SuportSloth07.

Il nostro ha spiegato nel post: "Oggi ho affittato un cinema e la prima cosa che ho fatto è stata di giocare a Elden Ring e farmi fare a pezzi da Malenia." (Lui ha scritto Melania, ma non sottilizziamo).

Pressato nei commenti, SuportSloth07 ha spiegato di aver affittato il cinema nel Queensland, in Australia, e di aver pagato 300 dollari australiani per il disturbo, ossia il prezzo di circa 30 biglietti per adulti.

Affittare cinema non è una grossa novità, considerando che spesso il servizio viene offerto a scuole e associazioni (succede regolarmente anche qui in Italia). Farlo per un videogioco però è tutta un'altra storia. Da notare che il nostro sembra aver apprezzato particolarmente più la parte audio che quella video, anche se scontrarsi con Placidusax su di uno schermo di quelle dimensioni non deve essere affatto male.

Sarebbe interessante sapere quale porzione del gioco abbia affrontato su quello schermo. Magari poteva registrare la partita.