PS5: un giocatore ha personalizzato il suo controller DualSense rivestendolo di legno

Un giocatore di PS5 ha deciso di personalizzare il suo controller DualSense rivestendolo di legno. A sua detta, in questo modo è più comodo da impugnare e usare. Naturalmente ha poi pubblicato il risultato su Reddit, per la gioia degli amanti dei lavori artigianali.

Il nostro, nickname u/FrigidReaper, ha rimosso il rivestimento del DualSense e ha aggiunto quello di legno. Ha anche installato dei LED sui pulsanti personalizzati e sulle levette e ha migliorato le impugnature per avere maggiore comfort durante le sessioni di gioco più lunghe.

Stando a quanto raccontato da u/FrigidReaper, completare l'opera è stato incredibilmente facile, grazie ai numerosi tutorial disponibili su YouTube e alle guide dedicate ai LED. Il risultato è ottimo, almeno dal punto di vista del colpo d'occhio. Quantomeno soddisfa pienamente il suo autore, che ha anche sottolineato come l'uso dei LED non incida sulla durata della batteria.

Si tratta anche di un ottimo modo per avere un controller davvero personalizzato. Ovviamente modifiche del genere richiedono una certa manualità, quindi consigliamo di intraprenderle solo a chi sa ciò che sta facendo ed è in grado, in caso di problemi, di tornare indietro.

Visto che si parla di controller, ne approfittiamo anche per ricordarvi che a gennaio 2023 sarà lanciato il DualSense Edge, il controller pro di Sony per PS5 decisamente costoso.