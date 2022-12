The Game Awards 2022: ecco il trailer dell'evento

I Game Awards 2022 stanno per arrivare e Geoff Keighley, il patron della manifestazione, ha finalmente pubblicato il trailer ufficiale dell'evento per darci un assaggio di ciò che ci aspetta.

Il video è un montaggio di sequenze delle opere in gara, ossia nominate per i diversi premi, quindi non aspettatevi niente di particolarmente rivelante per quel che riguarda gli annunci che avverranno durante la serata. A dirla tutta, ci sono anche parecchie anticipazioni su diversi giochi e serie TV, quindi guardatelo a vostro rischio e pericolo.

Tra i titoli presenti, tanto per citarne alcuni, ci sono Elden Ring, Immortality, God of War Ragnarok, Xenoblade Chronicles 3, Arcane, Bayonetta 3, Horizon Forbidden West e tanti altri ancora. Il brano di sottofondo è del grande Trent Reznor.

Per il resto Keighley ha scritto in coda al post che nel corso della settimana pubblicherà altre anticipazioni sui The Game Awards 2022. Probabilmente darà qualche suggerimento su qualche annuncio o sugli ospiti presenti.

Come sempre noi di multiplayer.it seguiremo l'evento in diretta live su Twitch e lo commenteremo passo passo. Non mancate.