The Seven Deadly Sins: il cosplay di Elizabeth di doll.with.a.gun fa scendere dritti all'inferno

Come dire di no di prima mattina a un cosplay di Elizabeth? Il personaggio della serie The Seven Deadly Sins, o I Sette Peccati Capitali in italiano, rivive nell'interpretazione di doll.with.a.gun, che ha scelto la versione con il costume nero per la gioia degli abitanti della parte emersa del pianeta Terra.

Come potete vedere, la cosplayer ha ha riprodotto in modo fedelissimo il costume, sia a livello di vestito, sia a livello di pettinatura. Quindi abbiamo una Elizabeth dai capelli molto lunghi che le cadono sul corpo e che le coprono un occhio, come a far capire l'esistenza di un suo lato nascosto e misterioso.

Notevole anche la foto, di cui è stata azzeccata la posa e la luce, nonostante lo sfondo non sia proprio ricchissimo. Insomma, complessivamente un buon lavoro, senza alcun dubbio.

Elizabeth è un personaggio davvero sfaccettato, il cui ruolo cambia in modo netto nel corso della serie The Seven Deadly Sins. Non vi stiamo a raccontare molto per non darvi anticipazioni, ma sappiate che la sua esistenza è legata a doppia mandata a quella di Meliodas, il capitano dei Sette Peccati Capitali.