Il Natale e i regali di Epic Games Store: sono riusciti a convincervi a fare anche acquisti?

L'arrivo del Natale è ormai collegato a varie iniziative promozionali sul fronte dei videogiochi, tra le quali una delle più amate, a questo punto, è il calendario dell'avvento (e non solo, visto che prosegue anche dopo il 25 dicembre) di Epic Games Store, che ogni giorno regala giochi agli utenti. Lo scopo dell'iniziativa, ovviamente, è dare una notevole visibilità al negozio di Epic Games e incrementare l'attività sulla piattaforma, possibilmente espandendone la base con l'arrivo di nuovi utenti o quantomeno stimolare il ritorno di utenti già registrati che si loggano anche solo per riscattare il gioco gratis in questione. Anche in questo Natale 2022 stiamo assistendo a una notevole quantità di giochi gratuiti per tutti, ma resta comunque il dubbio sull'efficacia della manovra in questione.

Nonostante la grande quantità di giochi regalati, il sentimento generale nei confronti di Epic Games Store e soprattutto del launcher collegato al negozio non sembra essere ancora più di tanto positivo. Quest'anno, la compagnia ha puntato su titoli forse di impatto non enorme per buona parte del tempo, ma a Natale è arrivato Death Stranding, il quale rappresenta sicuramente un bel regalo per tutti, eppure è difficile dire se questi sforzi ricevano poi opportuni ritorni economici per Epic Games. Considerando anche la grande diffusione di iniziative di questo tipo, in un sacco di casi ci si limita a riscattare le offerte e non avviare nemmeno i giochi in questione, o addirittura non far partire neanche il download. In sostanza, tutti questi regali si limitano spesso a incrementare il poderoso backlog che ogni giocatore ha già sulle proprie spalle e nulla più, figuriamoci spostare l'opinione su uno store rispetto a un altro.

Non abbiamo ancora i dati ufficiali riguardanti il 2022, ma l'anno scorso la spesa totale degli utenti è arrivata a 840 milioni di dollari, con un aumento del 20% rispetto all'anno precedente. Nel corso del 2021, sono stati 89 i giochi gratis offerti in totale, per un valore di 2.120 dollari e sono stati riscattati in totale 765 milioni di titoli in offerta, con un notevole picco proprio durante il periodo natalizio. Anche per quest'anno probabilmente si saranno raggiunti risultati simili, ma non è facile capire se l'investimento stia ottenendo risultati congrui con quanto speso. D'altra parte, il concorrente principale, ovvero Steam, non ha assolutamente bisogno di ricorrere a nulla del genere per ottenere comunque risultati notevolmente superiori.

Ovviamente, il campione qui è decisamente ristretto ma potrebbe essere indicativo: che effetto hanno avuto su di voi i giochi gratis di Epic Games Store? Vi hanno convinto ad utilizzare la piattaforma anche per acquistare titoli a prezzo pieno o sfruttando gli sconti? E da questo sorge anche un altro interrogativo: quanti di questi giochi ottenuti attraverso queste iniziative vengono effettivamente scaricati e giocati e quanti invece finiscono inevitabilmente dimenticati nelle librerie digitali, sepolti nel backlog sempre più opprimente?