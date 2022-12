Nintendo Switch Pro non uscirà più per John Linneman, che parla della prossima console Nintendo

John Linneman di Digital Foundry ha detto che a suo avviso Nintendo Switch Pro non uscirà più: c'è stato un momento in cui sembrava che la casa giapponese stesse per annunciare questo upgrade mid-gen, ma per un motivo o per l'altro si è deciso di accantonare il progetto.

Ciò significa che la prossima console Nintendo sarà con ogni probabilità il successore di Switch, ma Linneman ha detto che secondo lui non arriverà nei negozi nel 2023 e che l'azienda potrebbe aver timore di effettuare questa transizione visto quanto accaduto negli ultimi anni.

Si è infatti verificata un'alternanza molto netta: GameCube è stato un flop, Wii un successo, Wii U un flop, Switch un successo. Normale che in quel di Kyoto siano un pochino nervosi: realizzare qualcosa di nuovo, come da tradizione, potrebbe essere rischioso e scontentare l'enorme base di utenza costruita finora.

Al contempo Linneman teme che Nintendo possa semplicemente optare per uno Switch 2, mantenendo l'attuale concept ed effettuando un aggiornamento hardware per adeguare la potenza della piattaforma agli standard attuali.

Una scelta del genere potrebbe però essere percepita dai fan appunto come un mero upgrade, e inoltre si porrebbe il problema di che nome dare alla nuova console. Insomma, non una situazione facile: vedremo come decideranno di procedere.